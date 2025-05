Las palabras llenas de rabia de Victoria tras perder a su familia en la DANA: "La vida de mis perros vale más que la de 'Matón' y los suyos"

Victoria perdió a Cándido, su marido, en la DANA de Valencia. "La rabia me durará hasta que este sinvergüenza de 'Matón' no caiga", dice enfadada refiriéndose a Carlos Mazón. Ese día también murieron sus perros, le cuenta a Ana Pastor.

"Imagina que tu familia sale de tu casa y no vuelven, que desaparecen, y no porque se los haya llevado un extraterrestre, sino porque gente que cobra un sueldazo no estaba en su puesto de trabajo", lamenta Victoria en este especial de El Objetivo, presentado por Ana Pastor, dedicado a la DANA. El marido de Victoria perdió la vida en las inundaciones.

Con rabia, arremete contra Carlos Mazón, a quien se refiere como 'Matón'. "Me durará esta rabia hasta que este sinvergüenza, el primer responsable, no caiga. Se lo he dicho muchas veces: esto no va a quedar así. Vamos a por todas", le advierte al president de la Generalitat Valenciana.

Victoria se defiende de las acusaciones de quienes aseguran que las víctimas que alzan su voz contra Mazón están politizadas. "No es cuestión de política. ¿A ti te parecería de política o te parecería que han asesinado a tu familia?", se pregunta. "En este caso es el PP, y es 'Matón' el primer responsable, el sinvergüenza que trata de echarle la culpa a los demás y no estaba en su puesto de trabajo", insiste.

"Hay mucho palmero, la gente que diga misa, pero que se ponga en nuestra piel", pide. "Ni previnieron ni avisaron ni ayudaron ni socorrieron y así estamos hasta el día de hoy", lamenta.

Victoria no solo perdió a su marido aquel fatídico día. "Mis perros también son seres vivos y estos angelitos estaban en el tejado con mi marido, que intentó hacer todo lo posible por salvarlos. Estaría abrazado a ellos y me llamó en el último momento. La vida de mis perros vale muchísimo más que la de 'Matón' y la de toda su familia y la de todos los responsables que han asesinado a nuestras familias", concluye.