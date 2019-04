Antonio Hernando: “El PSOE no está ni en la Gürtel ni en la Púnica”

Uno de los últimos encontronazos entre el PP y el resto de partidos ha sido a causa de las comisiones de investigación por la financiación de los partidos políticos. Sobre esta cuestión fue preguntado Antonio Hernando –“¿Les preocupa que el PP promueva en el Senado una Comisión de Investigación del resto de partidos?”, preguntó Ferreras-, a lo que el portavoz respondió:

“Claro que no (…) porque nosotros no estamos ni en Gürtel ni en Púnica, que es el otro gran eje de financiación irregular del Partido Popular; esos problemas no los tenemos el resto de partidos. Los tiene el Partido Popular”.

La trama Gürtel y la Púnica son, sin duda, dos de los casos de corrupción política que más han sonado en nuestro país.

El caso Gürtel afecta a la financiación del Partido Popular, y los tentáculos de la investigación se extienden prácticamente por todas las Comunidades Autónomas, sobre todo por la de Madrid y Valencia. Este caso, por ahora, está abierto en la Audiencia Nacional con la investigación -antes imputación- del PP como persona jurídica, y partió de una investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2007. Y la pieza principal la instruye el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

El caso Bárcenas, por ejemplo, es una derivación de Gürtel, que investiga una supuesta contabilidad B -opaca al Fisco- del partido.

Por lo tanto, si atendemos a la trama Gürtel, Antonio Hernando tendría razón: el PSOE no está implicado. Sin embargo, el caso Púnica es distinto…

La Púnica estalló en octubre de 2014, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) llevó a cabo una serie de detenciones a instancias del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Fueron detenidos políticos, alcaldes, funcionarios y empresarios de varios Ayuntamientos por toda España. Entre ellos se encontraba Francisco Granados, que fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011. Se investigan adjudicaciones a grandes empresas a cambio de comisiones. El caso se encuentra en fase de instrucción bajo secreto de sumario.

¿Solo el PP está inmerso en el caso Púnica? No: el PSOE también, aunque su portavoz en el Congreso lo niegue.

Fuentes de la Audiencia Nacional nos confirman que el exalcalde de Parla, José María Fraile (PSOE) y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso (PSOE), se encuentran actualmente imputados en el caso.

Uno de los autos del caso Púnica. | Elaboración Propia.

Por lo tanto, las palabras de Antonio Hernando en las que asegura que el PSOE no está implicado ni en la Gürtel ni en la Púnica son ENGAÑOSAS, porque aunque no están investigados como persona jurídica -como el PP- si hay excargos socialistas entre los investigados de la Púnica.