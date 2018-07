Andrea Levy: "La subida del IVA cultural no afectó a los libros, entradas de teatro y venta de obras de arte"

PRUEBA DE VERIFICACIÓN A ANDREA LEVY

La vicesecretaria de estudios y programas del Partido Popular, Andrea Levy, dijo el lunes en el programa “La Noche en 24h” que la subida del IVA cultural no ha afectado ni a los libros, ni a las entradas de los teatros y ni a la venta de obras de arte. Sus palabras exactas fueron: “También es cierto que otra parte de los bienes culturales no se vieron afectados por la subida del IVA y estoy hablando de, por ejemplo, los libros que forman pues casi el 40% de lo que es el consumo de cultura en nuestro país. Las entradas de los teatro, la venta de obras de arte… No estafa afectada por esta subida”.