La familia es lo primero. Es la mentalidad que tiene desde hace décadas Silvia Calderón, periodista peruana que reconoce que su adaptación a Irán no fue fácil. Con Ana Pastor, reconoce haber vivido las protestas en el país con "bastante preocupación".

"Nadie quiere vivir con esta tensión. Sales a la calle y no sabes qué va a pasar. Tengo mucha pena por lo que ha pasado, no me gusta ver esto. Sabía a lo que me atenía, soy extranjera y me tengo que acostumbrar. He priorizado las cosas", explica.

Para Calderón, la juventud "tiene derecho a experimentar", algo que quiere para su hija. "Mientras esto no sea oficial, es mejor evitarlo. Ojalá un día cambiara, con otras normas", comparte en su casa con Pastor.