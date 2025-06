Pérez Medina desvela la conversación que tuvo con Koldo: "Me dijo 'soy un hijo de puta'. Hoy estoy empezando a entenderla"

Un informe de la UCO ha señalado a Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista, como parte del caso Koldo. El socialista habría sido, supuestamente, el encargado de gestionar los pagos de las 'mordidas'. En el extenso informe, de más de 400 páginas, que las contraprestaciones economicas percibidas por Koldo y Ábalos podrían ascender, supuestamente, a los 620.000 euros.

Antonio Maestre indica que se ha sorprendido por "la capacidad que tiene para liarse". "Hay un montón de puntos sin quedar claros", añade el periodista, y expone que es posible que la UCO no haya podido esclarecerlos "por falta de haber hecho las nuevas diligencias". "Hay preguntas que se quedan colgadas de muchas de las aserveraciones que hay", añade, "es una base sobre la que ampliar la investigación".

Alfonso Pérez Medina, por su parte, afirma que para poder encontrar un informe de la UCO tan demoledor sería necesario retrotraerse al 2013 con el informe de la caja B del Partido Popular. "Lo que aporta este de diferente es que no son pinchazos telefónicos, es que uno de los integrantes de la trama ha grabado a todos", explica Pérez Medina.

El periodista manifiesta su sorpresa ante la reacción del Gobierno. "Sabiendo cómo estabamos informado los periodistas de que había un informe y que iba a llegar, y que Santos Cerdán jugaba un papel determinante, que haya podido estar tan fuera de juego", indica Pérez Medina.

Pérez Medina, además, recuerda una conversación que tuvo con Koldo García hace un mes. "Era a propósito de la causa que le abrieron por injurias a su mujer", explica el periodista. Como cuenta, Koldo le reprochaba que no se estaba contando su versión. "En un momento de esa conversación yo le dije 'bueno, yo ya sé que tú eres un buen tipo' y él me contestó 'no, no te equivoques, yo soy un hijo de puta'", desvela Pérez Medina, "esa afirmación a mí me chocó mucho y, quizá, hoy estoy empezando un poco a entenderla".

