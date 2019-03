Zaida Cantera: "No todos los militares son iguales, para mí las Fuerzas Armadas son una maravilla"

LA COMANDANTE AFIRMA QUE HA PASADO SUS MEJORES AÑOS ALLÍ

La comandante en retiro ha insistido en que el acoso sufrido por el coronel Lezcano-Mújica "es el caso de una determinada persona". Zaida afirma que no todos los militares son iguales, pero considera que la institución permite que una vez que existe este acoso no se proteja a la víctima". Zaida Cantera ha cuestionado la pena y se ha preguntado, sobre la sentencia que condena a su acosador a menos de tres años, si no le han condenado a 2 y años y 10 meses "para que el pobrecito no pierda el uniforme", ya que condena superior a 3 años habría sido expulsado del Ejército.