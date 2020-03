La lucha de El Objetivo y Newtral.es para desmontar los bulos y las 'fake news' que circulan de forma constante por Internet se vuelve más importante que nunca dada la situación de emergencia sanitaria que actualmente está afrontando España por la epidemia de coronavirus.

En este contexto se ha disparado un formato de mentira muy fácil de reenviar, los 'audio-fakes': notas de voz con mentiras y que se comparten con gran rapidez, especialemente a través de grupos de WhatsApp. De esta forma, la mentira llega a mucha a gente en un corto periodo de tiempo.

Estas mentiras son, además, especialmente delicadas por la crisis que atraviesa el mundo entero a razón de la pandemia. En las últimas semanas han circulado muchos 'audio-fakes': sobre supuestos remedios para curar el coronavirus: desde beber agua caliente, para elevar la temperatura de nuestro cuerpo y matar así al virus, hasta consumir líquidos cada 15 minutos e incluso limón para curarnos.

Pero no, ni beber agua caliente, ni consumir líquidos cada 15 minutos ni el limón sirven para curar el coronavirus: nuestro cuerpo ya tiene sistemas para elevar la temperatura y matar virus como la fiebre.

También se han difundido a una velocidad de vértigo supuestos métodos para detectar si tienes o no coronavirus, al margen de las pruebas oficiales que se están realizando. En este caso, una persona que se hizo pasar por un científico de Colombia decía que la técnica para comprobar si estás contagiado era aguantar la respiración durante diez segundos.

Pero no, no se puede saber si estás o no contagiado por coronavirus aguantando la respiración. La única forma de saberlo es través de expertos sanitarios.

En otro intento por desinformar a la población, hay quienes han intentado hacerse pasar por autoridades sanitarias para difundir bulos. Esto mismo le ha pasado al hospital Gregorio Marañón de Madrid. Empezó a circular por redes sociales un audio de una persona que decía ser el jefe de Cardiología del hospital y daba datos y recomendaciones plagadas de mentiras.

Este caso se hizo tan viral que hasta el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo que salir a desmentir a través de redes sociales el audio: no lo había enviado ningún profesional sanitario.

También se han dado 'fakes' relacionados con los efectos del coronavirus en el sistema educativo español. Uno en concreto apuntaba a un supuesto aprobado general desde infantil hasta bachillerato por la suspensión de las clases a razón de la epidemia.

Pero no, no habrá un aprobado general en los ciclos educativos por la suspensión de las clases. Este bulo fue desmentido por el Ministerio de Educación.

Recordamos que lo primero que hay que hacer cuando recibimos este tipo de mensajes o publicaciones es dudar de su origen. Es decir, si no estamos seguro de quién es la persona que habla o desconocemos la veracidad del contenido del audio o su origen, lo mejor es no compartir. En caso contrario, las consecuencias pueden ser graves.

Transmitir una mentira y difundirla, sobre todo en una situación de emergencia sanitaria como esta, sí puede tener consecuencias. "Todo aquello que puede dañar a otro te va a generar responsabilidad", ha destacado Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.

Si por ejemplo se crea o se difunde una mentira que obliga a movilizar a servicios públicos tales como los sanitarios o la policía, la pena pueda ser mayor. En palabras de Álvarez: "En el artículo 561 del Código Penal se dice que afirmar falsamente o simular una situación de peligro constituye una conducta delictiva. Conlleva una pena de multa importante y una pena de prisión de hasta un año".