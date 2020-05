Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha defendido en El Objetivo la necesidad de mantener el estado de alarma. Una prórroga que Pedro Sánchez pedirá de nuevo al resto de fuerzas políticas.

Preguntada por si el Gobierno, tal y como aseguró Sánchez en rueda de prensa, no tiene un Plan B en caso de que no salga adelante dicha prórroga, Ribera ha sostenido que "sería importante preguntar por los planes B de aquellos que voten en contra".

"La Constitución ofrece una capacidad para garantizar que las grandes crisis sanitarias, que van más allá de los limites provinciales y autonómicos e incluso nacionales como ocurre en este caso, pueda dar una respuesta coordinada a través del Estado". "Aquí esa competencia se activa de manera excepcional a través del estado de alarma", añade.

En este sentido, considera una "irresponsabilidad" que se pueda pensar que es posible dar respuesta a esta crisis nacional o internacional con una gestión fraccionada y local.

"Si alguien tiene una otra opción, será bueno que la comparta pronto, porque si no no se entiende por qué se dice que no a todo pero no se propone una alternativa", insiste la ministra.

En ese punto, la presentadora, Ana Pastor, puntualiza que sí ha habido otras propuestas, he insiste, ¿cuál es el plan B del Gobierno si los partidos no aprueban la prórroga? "La desescalada a nivel nacional y la seguridad sanitaria requiere mantener el estado de alarma, si no, es imposible mantener la visión en conjunto de territorio y garantizar que no hay nuevos rebrotes por la movilidad, que no puede coordinarse si no es a través de decisiones del Estado", reitera Ribera

"Pensar que desde Galicia se va a poder gestionar a un rebrote en Málaga es bastante sospechosos", cuenta, y explica que las medidas excepcionales que plantea el estado de alarma son "algo que las constituciones de nuestro entorno ven de manera natural", poniendo de ejemplo Alemania, Italia y Francia.

"España está en la gama alta de éxito"

Preguntada por sus declaraciones en las que afirma que "España está en la gama alta del éxito" en cuanto a la respuesta a la pandemia se refiere, la vicepresidenta asegura que "en las transcripciones periodísticas no siempre pueden recoger todos los matices de lo que se cuenta".

"Yo hacía referencia a los paquetes económicos y sociales que acompañan. Nos dimos cuenta cuando estebamos con unos índices muy altos, al 35%, lo que supone un desbordamiento del sistema sanitario. Los datos son dramáticos y cada vida humana perdida es un drama terrible, es algo que requiere una respuesta con la máxima diligencia y me parece que reaccionamos con los tiempos y las limitaciones y medidas de acompañamiento necesarias", defiende Ribera.