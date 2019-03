Simpatizante del Estado Islámico: "Están decapitando a gente que se lo merece"

"Por supuesto yo, como musulmán, si quiero seguir mi religión correctamente no podría no estar a su favor. Vale, hay decapitaciones y es algo de lo que no se avergüenzan, al contrario lo graban y lo difunden, porque aquellos cuyas cabezas están siendo cortadas no son civiles", expresa Ahmed. "Están escogiendo a personas determinadas para decapitarlas, criminales de guerra, gente que se lo merece, gente que ha hecho mucho daño a la comunidad musulmana en todos los países árabes".

"Si un civil que trabaja para los americanos llega a esta zona estoy de acuerdo con lo que le pase"

Ana Pastor le remarca que hemos visto imágenes del Estado Islámico decapitando periodistas, decapitando cooperantes… Ahmed tiene su propia versión de los hechos: "El periodista que fue ejecutado no era periodista, pertenecía al ejército norteamericano, más tarde le enviaron a hacer como los periodistas pero también para el ejército. Es un juego de los medios de comunicación".

La periodista pregunta al joven simpatizante del Estado Islámico si está de acuerdo que se decapite a una persona por su nacionalidad, Ahmed no lo rechaza: "El hecho de que un norteamericano se encuentre en el campo de batalla, no se encuentra en cualquier lugar de cualquier país árabe. Se encuentra en un lugar en el que ahora mismo hay una guerra. Es natural que esté de acuerdo. Por eso cualquiera, aunque sea civil, si trabaja para los americanos y llega a esta zona estoy de acuerdo con lo que le pase".

Por supuesto en España deben estar preocupados"

El joven entrevistado argumenta que la guerra del Estado Islámico puede conseguir una vida mejor para los musulmanes. "Lo primero los recursos, el gas vale un cuarto de lo que valía antes y los recursos fósiles su precio se han reducido a un cuarto. El que es pobre no paga impuestos. Ojala pase igual en todas partes, este proyecto no se comenzó para que se detuviera en ninguna frontera, es un proyecto para todo el mundo, definitivo".

A la pregunta de si deberíamos tener miedo a este terrorismo en España, el joven afirma que "no es un asunto a bromear, que por supuesto" hemos de temerlo.