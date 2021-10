"Los Borbones siempre vuelven y sobre todo cuando tienen una tumba con su nombre". Pilar Urbano se muestra convencida de que el rey emérito volverá a España y revela en El Objetivo que "las infantas, sus hijas, están preparando un domicilio", concretamente en Madrid.

La periodista especializada en la Casa Real explica que la infanta Elena incluso ha ofrecido su casa. "Él solo no va a vivir, ya no puede, necesita personas que le ayuden", avanza Urbano, que señala que "no hace falta que vaya a un Real Sitio", pero que "lo importante es que no haga sombra".