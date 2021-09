Alberto Gallego, teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias, ha explicado cómo manejan la situación en La Palma con la emergencia ocasionada por la erupción del volcán. Su labor principal ahora mismo es la de evacuar a los ciudadanos y ayudarles a acceder a sus hogares para que puedan retirar sus enseres. "Mañana vamos a seguir con este cometido hasta que podamos", ha aclarado.

Además, otro de sus trabajos es el de analizar la toxicidad del aire con equipos que miden desde el lugar la concentración de dióxido de carbono y azufre para ver si es tóxico o no. Así, ha lanzado un mensaje tranquilizador a los palmeros: "Los análisis han dado que el aire no es tóxico en la mayoría de los puntos. Sí que da que hay concentración de azufre en la parte más alta, es normal, pero en el resto de zonas donde trabajan los intervinientes y donde se encuentra el resto de la población de la isla no hay toxicidad", ha aclarado. De este modo, ha explicado que el volcán tiene tanta presión que las sustancias tóxicas se elevan y se las lleva el viento de altura.