Martin Schulz: "La señora Merkel no puede hacer lo que quiera en Europa"

#OBJETIVOALEMANIA | ENTREVISTA A MARTIN SCHULZ

Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, considera muy grave que vivamos en una situación en la que se pregunta por la nacionalidad y no por la competencia. "No se trata de que yo sea alemán o si Angela Merkel gobierna en Europa". Schulz recuerda que en el Consejo Europeo se sientan 28 países alrededor de la mesa y reina el principio de unanimidad. "La señora Merkel no puede hacer lo que quiera". Defiende que hay que dejar de esconderse en la excusa de que 'son los alemanes'. "El gobierno finlandés también es bastante duro".