Manuela Carmena: "El Ayuntamiento puede garantizar que nadie se quede en la calle"

ES UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE AHORA MADRID

Uno de los grandes objetivos de Ahora Madrid es conseguir que ningún ciudadano de Madrid se quede sin solución habitacional. La nueva alcaldesa de Madrid explica que un Ayuntamiento no puede evitar que haya jueces que den órdenes de lanzamiento porque consideren que una persona no tiene derecho a una propiedad. "Lo que sí puede hacer el Ayuntamiento es garantizar que ninguna persona se quede en la calle porque, o bien se hacen las gestiones necesarias para encontrar una manera de que esa vivienda pase a ser ocupada por un alquiler social, o el Ayuntamiento puede ofrecer una vivienda en alquiler social, aunque no sea la misma", puntualiza.