López de Uralde: "Hay miedo porque al decir que cae el bipartidismo se habla de ingobernabilidad"

Con la vista puesta en los próximos comicios europeos del 25 de mayo, el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha pedido el voto para su partido. Se ha mostrado a favor de "que haya más parlamentos aro iris", ya que, a su juicio, “apostar por la diversidad no es apostar por la ingobernabilidad sino por modelos políticos diversos como en otros países europeos”. “Hay miedo porque cuando se habla de que el bipartidismo está cayendo se habla de ingobernabilidad”, ha señalado.

"Equo tiene tres pilares: sostenibilidad, defensa de derechos y regeneración"

Uralde cree que la regeneración es posible a través de estas alternativas. “Lo estamos haciendo en algunos aspectos. Nos estamos financiando sin créditos, estamos haciendo elecciones primarias abiertas. Se puede hacer política de otra manera, de una manera más austera”, opina.



Ha explicado que Equo es una propuesta política nacida en 2011 de la confluencia de partidos verdes y progresistas. “Lo que queremos es abrir el espacio que en Europa ocupan Los Verdes. Somos el partido español del Partido Verde europeo”, defiende Uralde, que ha explicado que la formación tiene tres pilares ideológicos: “la sostenibilidad, la defensa de derechos y regeneración democrática”.



Ha defendido que Equo “está en ese espacio que lucha contra las tres crisis” que sufre España: “la económica y social, la política y la ecológica”. A su juicio, la tercera, “la mayor parte del resto de partidos no la asumen con responsabilidad”. “Los grandes partidos obvian la regeneración democrática. No están dando pasos para reformar la Ley Electoral, para hacer cosas que los nuevos partidos sí hacemos”, presume.



Según ha explicado, Equo no llegó a un acuerdo con IU para ir juntos a las elecciones europeas y por eso se presenta dentro de la coalición Primavera Europea, formada por nueve formaciones y grupos de diferente ámbito. “Somos una coalición amplia. De las propuestas para las europeas la que ha hecho un mayor esfuerzo de integración es Primavera Europea”, ha añadido.



Sobre la falta de experiencia en gestión de Equo, defiende que es el referente en España del Partido Verde europeo, que sí forma parte del gobierno en algunos países. “Muchas veces a los verdes se nos ve como muy naif pero la realidad demuestra que ahí donde gobiernan, las cosas se están haciendo razonablemente bien”, valora.



Asegura, por ejemplo, que se ha conseguido frenar en el Parlamento Europeo la firma del Acuerdo Transatlántico entre Estados Unidos y Europa, “porque perjudicaba a la ciudadanía europea”, y que en Alemania, “gracias a la presión del Partido de los Verdes, se han cerrado siete centrales nucleares y se ha logrado que haya una política energética de impulso a las renovables”.



En este sentido ha criticado que el PP no apueste por las renovables y, sin embargo, “esté apoyando las explotaciones petrolíferas en el mar” cuando, dice, “los mayores nichos de empleo están en la economía verde”. Uralde apuesta por la producción de energía limpia a través de las renovables, “que son las que más empleo generan por kilovatio producido”.



Ha dicho que en Europa podrían quedar 20 millones de empleos ligados a esta industria. “Hay que tener un proyecto. Creemos que España debe apostar por el medio ambiente y la economía verde. Esa inversión no tiene por qué ser publica, también puede venir de lo privado.”, ha concluido.