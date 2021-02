En Andalucía, la hostelería está cerrada hasta las 18:00 horas y en algunas zonas se aplica un cierre permanente. El vicepresidente de la región, Juan Marín, defiende El Objetivo que "las señales son claras y los criterios objetivos" a la hora de aplicar las restricciones al sector.

Aunque asegura que se han implantado diez líneas de ayudas y créditos blandos cuyos costes asume la Junta, reconoce que "no son suficientes". "Hay ayudas que no son suficientes porque la caída ha sido tan grande, que si no se pone en marcha un plan de rescate donde esté la hostelería a nivel nacional, los recursos son limitados".

Preguntado por cuál cree que será la situación en Semana Santa, Marín considera que "es muy difícil mantener la línea fina entre salvar vidas y sectores productivos". "Lo hemos estado haciendo siguiendo siempre la opinión de expertos, no epidemiólogos solo, también empresarios y sociólogos ayudan a tomar decisiones. Las restricciones han conseguido doblegar la ola", ha explicado.

Así, insiste en que "habrá que ir viendo la evolución de la pandemia en cada territorio y se podrán abrir más o menos las restricciones" de cara a los festivos y tradiciones que vienen los próximos meses. "Sé que perder un negocio es muy duro, pero por encima de todo lo que tenemos que perseguir es seguir salvando vidas", ha concluido.