Josep Borrell: "La inmigración es el disolvente más grave que tiene hoy la Unión Europea"

El cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell ha asegurado en El Objetivo que "la inmigración es el disolvente más grave que tiene hoy la Unión Europea" y "es el problema que puede dar al traste con la integración europea por el enfrentamiento que hay entre países del este y oeste".

"No hemos sido capaces hasta ahora de establecer una política común de asilo e inmigración y hay que conseguirla porque cuando se suprimen las fronteras interiores entre países, las fronteras exteriores pasan a ser fronteras comunes y no se pueden dejar a cargo del país que está en primera línea", ha manifestado el actual ministro de Exteriores.

Además, Borrell ha defendido que "hay que hacer una política solidaria que haga frente a la inmigración que es un problema de todos". "Lo que hay que hacer es regularla porque no la vamos a poder impedir. No deberíamos impedirla porque con la tendencia demográfica que tiene esta Europa que envejece, necesitamos incorporar migrantes".

Aunque, puntualiza que "no de cualquier manera". "No con asaltos a las vallas de forma violenta atacando a nuestros policías. Hay que regular la inmigración, hacer acuerdos con los países de origen y de tránsito y aportar ayudas para conseguir que no sean las mafias las que canalicen los flujos", ha concluido Borrell.

