Las razones por las que los cabezas de lista de los principales partidos políticos animan a votar en las elecciones europeas

Debate en 'El Objetivo' de los principales candidatos al Parlamento europeo y uno de los momentos más interesantes fue escuchar sus argumentos para convencer a los españoles de la importancia de votar en estas elecciones.

La primera en pronunciarse ha sido María Eugenia Rodríguez Palop, cabeza de lista al Parlamento Europeo por Unidas Podemos, que ha declarado en El Objetivo que "mucha gente no sabe que muchas de las decisiones que se adoptan en el Congreso de los Diputados se toman en Bruselas".

En este sentido ha destacado que en Bruselas "se decide el techo de gasto, se recortan derechos". "Hay una Europa alternativa a esa que es la que nosotros queremos representar con instituciones más democratizadas", ha asegurado, añadiendo que lo que proponen es una Europa "sostenible y feminista"

Por su parte, Josep Borrell, el cabeza de lista del PSOE, ha manifestado: "Si no construimos una Europa más integrada desaparecerá como civilización frente a EEUU y China". "El gran problema que tenemos es que ahora, que es cuando Europa es más necesaria, hay una ofensiva de partidos nacional-populistas contra ella que quieren echar marcha atrás y, por eso, estas elecciones son determinantes".

En tercer lugar ha hablado Jorge Buxadé, cabeza de lista de Vox en las elecciones del Parlamento Europeo, ha asegurado que "las europeas son muy importantes y la pregunta no es si son importantes, la pregunta es por qué los ciudadanos no tienen esa percepción".

"A mi modo de ver no tienen esa percepción porque llevamos 37 años en la UE y quienes han estado en el Europarlamento no han venido jamás a explicar a España qué es lo que se hace allí. No se tiene conocimiento de lo que hacen", ha señalado Buxadé.

Dolors Montserrat, candidata del PP al Parlamento Europeo ha indicado que "estas elecciones son decisivas" y ha asegurado que el PP "es el que mejor puede defender los intereses de los españoles". "Europa es parte de nuestra vida y parte de la solución. Tenemos que defender la Europa que es el mayor espacio de paz, unidad", ha manifestado Montserrat.

Por último, Luis Garicano, de Ciudadanos, ha destacado que "parte de la razón por la que los ciudadanos no son conscientes de lo importante que es Europa es porque tradicionalmente los partidos políticos no se lo han tomado en serio".

"A los ciudadanos hay que decirles que hay mucho en juego y que la libertad y prosperidad que hemos conseguido está en riesgo. Yo les recuerdo que los jóvenes españoles en Inglaterra no votaron en el Brexit y ahora están arrepentidos. Si queremos defender todo lo que hemos construido, tenemos que participar en esas elecciones", ha manifestado.

