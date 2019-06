"Siempre pensamos que Holanda es el paraíso de libertad y mis amigos holandeses se vienen a Madrid a poder cogerse de la mano. Creo que podemos estar bastante orgullosos de lo que se ha conseguido aquí. Es uno de los casos en los que la legislación quizás ha ido antes que la sociedad y se ha demostrado que no hay un diluvio universal cuando nos casamos", ha manifestado Irene Milleiro, directora de campañas de 'change.org'.

Sin embargo, ha lamentado que todavía siguen existiendo desigualdades entre una pareja heterosexual y una pareja de lesbianas. "Esto a veces son cosas que no se saben, pero si no estamos casadas no podemos registrar el hijo a nombre de las dos, algo que sí puede hacer una pareja heterosexual", ha señalado.

Milleiro ha explicado que si una pareja de lesbianas no está casada, el bebé "solo se puede registrar a nombre de la madre biológica y la otra lo tendría que adoptar"."Ahí te obligan un poquito a casarte. Son esas pequeñas cosas que no se cambiaron después de la ley y donde todavía hay un margen para mejorar las cosas", ha apuntado la directora de campañas de 'change.org'.

Otros momentos destacados

En otro momento del programa, Los Javis también quisieron aclarar la polémica que se generó por su uso de la expresión "maricones amables". Javier Calvo explicaba que ni siquiera se refieren a ellos mismos como "maricones amables".

Por su parte, la activista Carla Antonelli pide que no haya ningún incidente ni acto violento con Ciudadanos el día de la manifestación del Orgullo LGTBI. Para ella, la mejor protesta que se puede hacer es guardar silencio cuando pasen los miembros de este partido.

Federico Armenteros, por su parte, se opone a que haya vetos en el Orgullo y pide no responder a los partidos políticos con las mismas actuaciones que se han usado con el colectivo LGBTI y que tanto les han molestado.

Además, el programa de El Objetivo sobre los derechos LGTBIQ+ comenzó con una reivindicación de la importancia de la visibilización para que no se retroceda.