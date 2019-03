González: "Soy europeísta y quiero una Europa con más legitimidad democrática"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, de cara a la cita electoral del 25 de mayo, cree que hay una lucha entre los europeístas, "que creen que necesitamos más Europa, y los que creen que Europa no sirve para nada y que hay que replegarse a los estados nacionales". "Cada país por sí solo no va a afrontar los desafíos de la globalización. El problema de Ucrania no lo va a resolver Austria, Polonia o Alemania", ha dicho.

Felipe González confiesa ser europeísta y ser partidario de una Europa con más legitimidad democrática, a pesar de mostrarse crítico en determinadas ocasiones con las políticas europeas.

El expresidente cree que habrá abstención en las elecciones europeas, porque los ciudadanos "no comprenden que tienen, desde el punto de vista del futuro, más importancia que las internas, porque es el primer paso para cambiar relaciones de fuerza hacia políticas activas capaces de generar empleo".

Denuncia que las campañas electorales de los candidatos estén poniendo más énfasis en las "herencias recibidas" que en la importancia que tiene Europa en estos momentos. "Si no corregimos las políticas y recuperamos la dimensión solidaria de Europa, ganarán los antieuropeístas y lo pondrán peor para todos", ha advertido.