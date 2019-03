Esta noche en ‘El Objetivo’ la palabrita de moda: “regeneración”. Así se pasan el día los políticos. Cualquier parlamento del país parece el ‘Loro Parque’. Todas sus señorías repitiendo lo mismo y, aunque la palabra sea igual, cada partido la entiende a su manera.

‘El Españolisto’ nos contará en qué consiste la regeneración para el Gobierno y para comentar las medidas que propone charlaremos en plató con representantes del Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y Podemos.

A Toni Cantó lo tendremos en nuestras nuevas y renovadas pruebas de verificación, así como las últimas declaraciones de María Dolores de Cospedal: “Los datos que yo he dado en esta Cámara son datos oficiales, no datos que yo me haya inventado”. Averiguaremos si la secretaria general de los populares ha dicho la verdad, ha mentido o simplemente se ha ido por las ramas.

Además, en una nueva y flamante sección, ‘Sé lo que hicisteis con el último contrato’, haremos una ruta por la España del despilfarro para saber en qué se gasta el dinero público. La primera parada en Navalcarnero, Madrid. El escándalo está servido. Y una advertencia: las cifras que daremos pueden dañar su sensibilidad.