El pronóstico de Iñaki Gabilondo sobre el futuro de Pablo Casado: "Se va camino del agujero"

La sangría de escaños sufrida por el Partido Popular durante las elecciones del 28 de abril, alentó las dudas sobre su líder, Pablo Casado. La formación perdió 71 escaños y aguardó el peor resultado de la historia, consiguiendo 66 diputados.

Iñaki Gabilondo ha resalado las dudas sobre el líder de la formación, y ha asegurado que "como en las elecciones del día 26 no se produzca un gran paso adelante", Pablo Casado "se va camino del agujero".

"Creo que es una situación muy límite. No tiene mucho tiempo, no digo el Partido Popular que es un partido de grande estructura en nuestro país, pero Pablo Casado no tiene mucho tiempo", ha afirmado el periodista.

El futuro del líder popular queda pendiente de un hilo, a juicio de Gabilondo: "O da un salto significativo el día 26 que de la impresión de que han tomado el rumbo, o yo creo que Casado está seco".

El análisis de Esther Vera sobre la crisis en el PP: "Tienen un proceso de canibalización"

Zarzalejos, sobre Ciudadanos: "No quiere se el gran partido del centro liberal, quiere ser el primer partido de la derecha"

Pablo Simón, sobre las elecciones del 26M: "La izquierda corre el riesgo de vivir un espejismo"

Así han cambiado los discursos de PP y Ciudadanos tras los resultados de las elecciones generales del 28A