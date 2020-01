Ana Pastor le ha recordado a José Luis Rodríguez Zapatero que la Fiscalía de Bolivia le ha pedido que vaya a comparecer por la visita de cuatro GEO con una encargada de negocios de la embajada española a la embajada mexicana. El motivo por el que le piden explicaciones es porque dicen que estaban intentando sacar de allí a altos cargos del Gobierno de Bolivia.

"Esto no es solo delirio, sino surrealista porque yo no tuve ningún conocimiento de lo que pasó en esa embajada para nada. Me enteré por la prensa como otros muchos", ha asegurado el expresidente del Gobierno.

En ese momento, la presentadora de El Objetivo le ha preguntado si va a responder a la petición de la Fiscalía, a lo que Zapatero ha respondido: "No, ¡solo faltaría!, encima que hacen una presunta indagación sin tener ningún fundamento, ¡solo faltaría!", ha insistido, indignado con la petición de la Fiscalía.

"¿A qué voy a ir? Que me pregunten y se lo digo desde aquí. No sé nada de eso, ni tengo nada que decir", ha defendido el expresidente del Gobierno.

Por último, Zapatero se ha mostrado crítico con el Gobierno de Bolivia: "En ese gobierno, el otro día yo les vi hacer un acto en el que estaban rezando. Hay mucha extrema derecha que defiende que la Tierra es plana. Estamos viendo algunas cosas cercanas al delirio", ha criticado.