DOCUMENTOS: El acuerdo del Consejo de Ministros para poner en marcha el artículo 155

Estas son las principales medidas propuestas en aplicación el artículo 155, todas ellos “congruentes con la gravedad de las actuaciones de las instituciones de la Generalitat de Cataluña” según detalla el texto aprobado ayer en Consejo de Ministros.

1. Cese del Govern

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consejeros serán “cesados”. Sus funciones pasarán a ser ejercidas por los órganos y autoridades que cree a tal efecto el Gobierno. De hecho, será Mariano Rajoy el que tenga la competencia de decretar la disolución del Parlamento de Cataluña y convocar elecciones autonómicas. Tiene un plazo máximo de 6 meses para hacer efectiva la convocatoria.

2. Parlament limitado

Aunque ejercerá la función representativa que tiene encomendada, se proponen medidas para que lo haga con respeto a la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Mientras duren las medidas puestas en marcha por el Gobierno y hasta que se celebren nuevas elecciones, no se podrá proponer candidato a la presidencia, ni se podrá celebrar o debatir una investidura. Además, la Cámara no podrá tramitar iniciativas que no hayan sido supervisadas por una autoridad designada por el Gobierno quien tendrá un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto.

3. Control de la Administración

Acordado el cese del Govern, la administración catalana actuará bajo directrices de ese órgano creado por el Gobierno. Disposiciones, resoluciones, instrucciones estarán sometidos a un régimen de comunicación o autorización previa. Un órgano que puede acordar el nombramiento o cese de cualquier autoridad. Y, además, a los funcionarios que no cumplan se les podrá aplicar sanciones disciplinarias

4. Intervención económica

El órgano designado por el Gobierno asumirá la totalidad de ingresos y gastos de la Generalitat, también los impuestos propios. De hecho, se habilita a este órgano a tomar las competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria… para que se garanticen los servicios públicos y se evite destinar fondos a fines “secesionistas”.

5. Seguridad y medios de comunicación

Los Mossos tendrán que cumplir con las instrucciones directas y de obligado cumplimiento del organismo creado. En caso de que sea necesario serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Especial mención para los medios públicos… para los que se asegurará su “veracidad, objetividad… y un hacer respetuoso con el pluralismo político, social y cultural”

Medidas que entrarán en vigor cuando se dé el visto bueno en el pleno del Senado con mayoría absoluta.

Medidas del 155 en Cataluña | Consejo de Ministros

DESCARGA AQUÍ EL CONTENIDO INTEGRO: Acuerdo Consejo de Ministros para la aplicación del 155