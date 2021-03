El Objetivo reúne a cinco líderes autonómicos para buscar respuestas a las preguntas que rodean a la gestión de la pandemia de coronavirus, especialmente a la cada vez más cercana Semana Santa, sobre la que hay un acuerdo unánime entre los asistentes.

Y es que Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Chivite (Navarra), Fernando López Miras (Murcia), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana) abogan por un acuerdo entre las autonomías para evitar los desplazamientos y así frenar la llegada de una cuarta ola.

Puig apuesta por "generar una atmósfera de contención" y anuncia categórico: "No habrá Semana Santa". En esa línea opina Chivite, que cree que "ahora no toca" desplazarse para ver a familiares o amigos. Sí que se ha señalado el 'no' de Isabel Díaz Ayuso de cerrar Madrid en esas fechas, con la presidenta de Navarra tachándola de "irresponsable".

Y es que los mensajes le han llegado incluso por parte de su compañero de partido, Alfonso Fernández Mañueco, que afirma que esta pandemia "supera una ciudad o una comunidad autónoma por grande que pueda ser en población o superficie", defendiendo una "postura de país" para decretar las restricciones.