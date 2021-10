Juan Carlos Rodríguez Ibarra asegura estar siguiendo las desavenencias en el seno del Gobierno de coalición "con una cierta preocupación" y "desesperanza". "El país no está como para que en este momento andemos a la greña", sostiene el expresidente de Extremadura, que no obstante tiene una opinión de "por qué ocurre lo que está ocurriendo".

En este sentido, Rodríguez Ibarra señala en El Objetivo que Pedro Sánchez "nació dos o tres años antes de que muriera Franco y Pablo Casado andará por ahí también". "Son dirigentes políticos que no vivieron una guerra civil" ni "tampoco una dictadura", incide.

"No tienen sensación de abismo, de asomarse al abismo, porque no han visto el abismo, ni han visto el infierno de lo que era una guerra civil ni la pesadumbre que era una dictadura", agrega Ibarra, que opina que ambos dirigentes políticos "tienen un comportamiento algo infantil, en tanto en cuanto no tienen miedo de caerse por el precipicio, porque no conocen el precipicio".