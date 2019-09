La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha dicho en El Objetivo que no hay ninguna posibilidad de que Unidas Podemos entre en un gobierno liderado por Pedro Sánchez. "No es posible, una de las personas que se sentó en la reunión de negociación propuso un gobierno de concentración soberanista para Cataluña. Mientras que en julio estábamos sentados, había declaraciones de líderes de Unidas Podemos sobre Cataluña que eran inaceptables".

"Iglesias proponía un gobierno en el que de una parte respondiera él y de otra Sánchez"

"Pablo Iglesias proponía un gobierno en el que de una parte respondiera él y de otra Pedro Sánchez [...] Unidas Podemos no comparte no nosotros ni siquiera la estructura del ejecutivo", ha añadido Carmen Calvo.

Sin embargo, Ana Pastor ha desmontado parte los argumentos de Carmen Calvo y le ha recordado que cuando ofrecieron la Vicepresidencia a Podemos ya conocían los planteamientos de la formación sobre Cataluña. "Pensaban lo mismo", le ha replicado la periodista. "Pero no la aceptaron. Y tal vez fue por las diferentes concepciones en lo referente a cómo gobernar España, que hacían inviable ese gobierno de coalición", ha contestado la vicepresidenta en funciones.

"¿Por qué Unidas Podemos calificó de estúpida la oferta del PSOE?"

Carmen Calvo ha subrayado que "a Unidas Podemos se le hizo una oferta inédita para entrar en el gobierno y la rechazaron. El tiempo ha pasado, hay desgaste, desesperanza e incomprensión de mucha gente. ¿Por qué en un momento idóneo rechazaron una oferta razonable y la calificaron de vacía, decorativa y estúpida?".

"Siempre he llamado yo a Echenique"

Después de la última reunión con Unidas Podemos, el PSOE espera una contestación que permita dar con una solución intermedia. "Si no hay una respuesta de Unidas Podemos a principios de semana, yo misma llamaré a Echenique. Siempre he llamado yo y no tengo problema en volverlo a hacer", ha explicado Calvo.

En esta línea, la vicepresidenta en funciones ha añadido: "Hemos dejado un documento, garantías y una propuesta intermedia razonable, nos hemos movido buscando un gobierno que trabaje durante la legislatura. Esperamos que Unidas Podemos no sea el grupo parlamentario que bloquea la investidura".

"Pedro Sánchez no irá a una investidura sin los apoyos"

Preguntada por la posibilidad de que Pedro Sánchez se presente a una nueva investidura, Carmen Calvo ha insistido en que no irá si no tiene los respaldos: "Si no tenemos apoyos suficientes para que la investidura de nuestro secretario general y presidente en funciones salga adelante, no vamos a ofrecerle a los españoles esa frustración una vez más".

La vicepresidenta en funciones ha defendido la labor del Gobierno desde que el PSOE llegó a Moncloa como "un periodo útil de trabajo" y ha destacado: "En 15 meses hemos hecho algo importante en la política española, hemos puesto en marcha un mecanismo inédito para derribar a la derecha".