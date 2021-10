Bob Pop ha realizado en el plató de El Objetivo una explicación gráfica sobre la monarquía y el pago de impuestos. Para ello, el guionista se ha servido de dos piezas de un ajedrez: la dama y el peón.

Además, no ha dudado en mostrarse "perturbado" ante Ana Pastor tras salir a la luz los Pandora Papers: "Estamos viendo que son cosas de ricos. Yo creo que ya piensan 'si me pillan esto es una merma en la ganancia, pero tiro para adelante'. A mí lo que más preocupa de todo esto es que estamos dando un ejemplo de que hacerte millonario implica no pagar impuestos. Es meterse en un 'scape room' del bien común". Puedes escuchar su alegato al completo y las soluciones que propone en el vídeo principal de esta noticia.