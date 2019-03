Artur Mas: "Creo que el tiempo le ha dado la razón a Puigdemont, se ha podido presentar a las elecciones"

AFIRMA TENER MUY BUENA RELACIÓN CON PUIGDEMONT

"Puigdemont no me comentó que se iría a Bruselas, pero esto no significa que tengamos mala relación", afirma el expresident de la Generalitat, Artur Mas, que sostiene que no hay indicios de ninguna discrepancia pública entre ellos. Mas considera que el tiempo le ha dado la razón a Puigdemont en su marcha a Bruselas. "Su alternativa a eso era la prisión", añade.