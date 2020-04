El alcalde del Ayuntamiento de Madrid ha defendido el papel que el Partido Popular está ejerciendo como oposición frente a la gestión del Gobierno en la crisis que atraviesa España por la epidemia de coronavirus: "Respaldo la conducta del partido. Decir que los materiales que se nos prometieron no han llegado es una realidad".

Martínez-Almeida ha destacado que "la lealtad es un camino que tiene dos sentidos", y en esta línea ha pedido "no confundir la lealtad con no poder decir verdades" porque "el número de infectados y fallecidos está ahí". Por ello, ha continuado el alcalde, ha defendido que el PP “está mostrando una postura de lealtad”.

Almeida ha pedido remontarse "a crisis pasadas, como la del ébola", para repasar y comparar los mensajes que escribió en aquel momento el que ahora es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los 'tuits' vertidos por el líder de la oposición, Pablo Casado. Aun así, ha reconocido que "no es el momento de determinar críticas y responsabilidades" entre instituciones.

"Tengo mi opinión. Hay decisiones erróneas que creo que no deberían haberse tomado y se han tomado, y viceversa. Pero no es el momento de hacerlo público", ha matizado el máximo responsable del Ayuntamiento de Madrid, que sí ha pedido hacer "autocrítica" dentro de dichas instituciones, y ha añadido: "La gente confinada no quiere oír que no se han cometido errores (en referencia a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska), quiere que se aprenda de los mismos".

En este sentido, ha destacado que él no ha criticado a la oposición del consistorio: "Valoro su papel en el Ayuntamiento y he tenido que sufrir criticas, pero eso no quiere decir que la oposición no quiera lo mejor. Lo importante es poner el foco en el Gobierno, que es quien toma las decisiones, y tienen que estar sometidos a una critica constructiva para mejorar y salgamos todos para adelante".