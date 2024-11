En El Objetivo, Ana Pastor plantea una pregunta a los espectadores mientras analiza el estado de las calles de Aldaia, Valencia, tras haber sido arrasadas por la DANA: "Imagínense que tienen que hacer sus necesidades. ¿Qué haces durante todo el día si no tienes un lugar donde ir al baño? El riesgo de infecciones es otro de los grandes problemas ahora".

Pastor señala que "el riesgo de infecciones" es alto, pues en las calles de las localidades valencianas se acumulan charcos con "aguas estancadas, hay desaparecidos y, por tanto, posibles cuerpos, además de mucha gente sin condiciones higiénicas básicas cubiertas".

Para hablar de ello, la presentadora de El Objetivo da paso a Nieves Sánchez, presidenta del Colegio de Geólogos y exdirectora de la Escuela de Protección Civil.

"Es un problema gravísimo. La intervención en estos casos, donde la catástrofe se ha desatado por completo y la situación se prolonga, es muy compleja. Estamos ante uno de los peores escenarios de la historia reciente de España", señala Nieves Sánchez.

Asimismo, Sánchez confirma que "la situación es compleja" y que el nivel de riesgo de infección actual en la zona de Valencia es "inaceptable". "El nivel de riesgo que tenemos en esta zona es absolutamente inaceptable. Esto tiene que marcar un antes y un después".

La presidenta del Colegio de Geólogos también critica que no se atendieran las alertas y que no se cerraran los negocios para evitar más daños. "No puede ser que, ante una alerta roja de la AEMET, un centro comercial no cierre automáticamente".