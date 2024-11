Muchas personas han asegurado durante estos días que han perdido todas sus pertenencias por culpa de los estragos de la DANA. Y en La Roca, el abogado Manuel Hernández ha explicado qué pueden reclamar los afectados.

"No van a poder sufragar las pérdidas si no tienen seguro. Solamente cubre, en el caso que tengas una póliza en vigor, hasta el límite del capital que tengas asegurado. Si no tienes una póliza de seguros, no lo va a cubrir. Si alguien ha fallecido y no tiene seguro de vida, no va a recibir indemnización", ha explicado.

Eso sí, ha advertido que "no hay ningún seguro que cubra todo": "No hay ningún seguro que cubra todo. Cuando haces un seguro del hogar, en el cual contratas los riesgos extraordinarios y haces una póliza de un capital máximo. Cuando ocurren hechos extraordinarios, quien responde no es la aseguradora sino el Consorcio de Compensación de Seguros".

"Aquello que excede de la póliza, se puede a través de ayudas o a través de procedimientos legales como lo que es la responsabilidad patrimonial de la comunidad autónoma o del Estado por si ha habido alguna falta de actividad o de gestión de esta situación. Las únicas opciones son las ayudas del Estado o de la CCAA y la otra opción es iniciar procedimientos legales", ha concluido.