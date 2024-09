Ana Pastor recuerda que es justo reconocer que unos cuantos hombres buenos también apoyaron a Nevenka durante su juicio tras denunciar a Ismael Álvarez, entonces alcalde de Ponferrada, por acoso hace más de 20 años. "Ese mensaje es importantísimo, yo no estaría aquí hoy", afirma Nevenka, que se emociona al recordar la ayuda que recibió hace ya más de 20 años. "No hubiese podido sobrevivir sin la ayuda de muy pocas, pero importantes personas que estuvieron desde el minuto 0 sujetándome para no permitirme caer", insiste Nevenka.

En el vídeo principal de esta noticia, Nevenka recuerda a todos esos hombres buenos, desde su abogado hasta su marido. Y también a Charo Velasco, entonces rival política. Ya que mientras Nevenka era concejal del PP en Ponferrada, Velasco lo era del PSOE. "Charo era de otro partido y decidió no utilizarlo políticamente", destaca Ana Pastor con Nevenka, quien afirma que "Charo es un punto de inflexión en una historia que de otra manera no hubiera podido ocurrir".

"Charo es el ejemplo de lo que la bondad y la honestidad puede hacer, incluso en la política", destaca Nevenka, que dedica unas bonitas a la que entonces fue su rival política, pero que se convirtió en la única persona de ese mundo que la apoyó.