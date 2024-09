Con motivo del estreno de 'Soy Nevenka', la película de Icíar Bollaín basada en la historia de Nevenka Fernández, la expolítica regresa a España para hablar con Ana Pastor de su dura historia. Una historia que comenzó hace más de 20 años, cuando Nevenka, entonces concejala del PP en Ponferrada, se convirtió en la primera mujer en denunciar a un político por acoso en España. Su acosador era Ismael Álvarez, entonces alcalde de la ciudad.

"Cada vez que digo 'el acosador Ismael Álvarez', saca lo peor de mí", reconoce Ana Pastor a Nevenka, a la que explica que, en cambio, ella "trasmite mucha serenidad". "No siempre viví sin odio, es un trabajo de muchos años de terapia y descubrimiento personal porque yo creo que el odio solo afecta al que vive con él", afirma la expolítica.

"Debe de ser terrible, desde mi punto de vista, saber lo que has hecho y no aceptarlo ni reconocerlo", afirma Nevenka, que asegura que, en ese sentido, siente "compasión" de Ismael Álvarez: "Puede parecer algo débil, pero es todo lo contrario. Es un sentimiento que, cuesta años de terapia y de meditación, pero que es muy poderoso". "En ese sentido, siento mucha alegría por todo lo que ha pasado y que podamos transmitir esa esperanza de una sociedad mejor donde los crímenes no pasen desapercibidos y no se achaquen a las personas que los sufren".