El mensaje del papa León XIV a su amigo Miguel Ángel: "El sábado termina el cónclave que te tengo que felicitar el cumpleaños"

'Habemus papam'. Tras cuatro votaciones, ya hay nuevo sumo pontífice. Se trata de Robert Prevost, estadounidense nacido en Chicago de 69 años, que para su pontificado ha elegido el nombre de León XIV. Miguel Ángel Martín, que ha vivido 12 años con él en Roma, ha hablado con Ana Pastor en 'El Objetivo' sobre la figura del nuevo santo padre.

Y ha contado una anécdota. Un mensaje. Uno que le envió en su día León XIV: "No, hoy no me ha mandado un mensaje. Le mandaré alguno para que cuando lo lea si lo lee... Pero ahora no le voy a llamar por teléfono, anda que no tendrá líos estos días. Él me dijo la última vez que hablamos que para el sábado tenemos que terminar el cónclave porque te tengo que felicitar el cumpleaños".

Porque se conocen bastante bien: "Estaba muy emocionado. se le veían las lágrimas en un plano muy corto. Él era así no puede ser de otra manera, claro. Estaba yo más emocionado que él todavía".

"Yo era Era el secretario. Él es de ascendencia española, lejanamente. Sus bisabuelos salieron de España y su abuelo nació en el barco de ida. Murió joven su abuelo. Su madre lo perdió cuando tenía cuatro o cinco años. Esa herencia se fue olvidando. Por otra parte es francés. Ha estado en Perú 20 años. Ha viajado cuando fue general visitó toda la orden. Está en más de 40 países", cuenta sobre el nuevo papa.

Y habla sobre su personalidad: Tiene una herencia de Francisco. La reforma de la curia y luego es ese rasgo de Francisco, de atención a los humildes y a los más débiles. Es un camino que va a seguir. En las distancias cortas él es muy empático. Tiene empatía, que decimos ahora. Muy natural. Se gana rápido a la gente en el diálogo. Es un punto fundamental".