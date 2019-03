Martin Schulz: "El Gobierno griego debe convencer ahora a los otros 18 estados miembros"

REACCION DEL PRESIDENTE DEL EUROPARLAMENTO

Las primeras reacciones tras saber que el 'no' ha superado al 'sí' en el referéndum griego celebrado este domingo no se han hecho esperar. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha afirmado que "es un día muy difícil", pero que hay que respetar la voz del pueblo griego y la democracia. "Grecia ha dicho que no, pero 18 miemnbros están de acuerdo con lo que Grecia ha rechazado, pero esto es la democracia", ha asegurado Schulz. El presidente del Parlamento Europeo cree que es el turno de que Grecia proponga soluciones. "Ahora Grecia debe hacer propuestas para convencer al resto de miembros", ha afirmado.