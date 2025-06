Juan Lobato siente "frustración" tras el informe de la UCO sobre Cerdán: "No hicimos todo lo que hubiéramos podido para evitarlo"

Juan Lobato, actualmente senador del PSOE, valora en este vídeo el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y pide "cambios a futuro" en el partido para que "no pasen cosas como las que están pasando".

Juan Lobato analiza en 'El Objetivo' el informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con el presunto cobro de mordidas. El senador del PSOE afirma que lo primero que siente es "el cabreo acordándote de los once millones de españoles que alguna vez han votado al PSOE o los concejales que no cobran ni un duro de sueldo y dan la cara por el partido cada día y hoy se llevan un palo".

Lobato también asegura en el vídeo sobre estas líneas que siente "frustración" de que "no hemos hecho todo lo que hubiéramos podido para evitar que estas cosas pasaran".

El senador considera que el PSOE necesita hacer "cambios a futuro" y tener más "capacidad de debate, autocrítica y relaciones humanas más profundas" para "que no pasen cosas como las que están pasando" sin que se supiera en el partido.

Tras salir de la dirección del PSOE madrileño, Lobato afirma que no ha tenido más relación con Santos Cerdán y que más allá de las discrepancias sobre la organización del partido, le ha sorprendido "el tema económico", pues "por la personalidad de Santos Cerdán no me parecía para nada que fuera a ir por ahí".

El demoledor documento, al que ha tenido acceso laSexta este jueves y donde se detallan hasta ocho conversaciones, señala al número tres del PSOE como la persona encargada de "gestionar los pagos" de las presuntas mordidas de la trama Koldo. Cerdán ya ha señalado que acudirá a declarar voluntariamente ante el Supremo el próximo día 25, todo ello después de presentar su dimisión.

*Ya disponible el especial de El Objetivo por el caso Santos Cerdán en atresplayer.com.