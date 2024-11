Desde Montroy, en Valencia, Sara Rincón muestra la nueva realidad de una familia que tras la DANA se ha visto obligada a hacer vida común en el garaje. Llevan casi una semana sin agua para ducharse o cuestiones higiénicas.

Aunque hoy disfrutan de una cena en familia, han vivido momentos de pura angustia. "Me preocupaba no poder hablar por el móvil y saber si mis hijos estaban bien", recuerda la madre, enfermera, que en el vídeo sobre estas líneas explica que tardó tres horas en recorrer los apenas dos kilómetros que separan su trabajo de su casa.

Emilio, el abuelo, apunta que en esta localidad tiene lugar la gran Feria Valenciana de la Miel, que asegura que este año no se celebrará porque "no estamos para ferias". El día que se quedaron sin luz ni agua, cuenta que su nieto le preguntó "que si éramos pobres, y la verdad es que somos ricos, porque estamos todos".

Emilio explica que se espera que mañana puedan volver a tener agua, también en las personas que viven diseminadas por todo el término municipal, "porque todo el mundo tiene derecho a tener agua y luz".

"¿Como le explicas esto a un niño de cinco años? ¿Cómo le explicas a tu hijo de 15 que tiene que estar con su hermano y explicarle su situación? ¿Cómo le explicas a una familia entera que no puede ducharse porque no hay manos suficientes en España que vengan a arreglar las cañerías?", comenta Sara Rincón, que señala que en Montroy no han tenido electricidad hasta el sábado.

La reportera también transmite que una de las cosas buenas que saca esta familia es "haber pasado más tiempo juntos, más tiempo de calidad".