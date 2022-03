Íñigo Errejón ha anunciado en El Objetivo que Más País votará a favor del decreto del plan de choque por la crisis derivada de la guerra que ha propuesto el Gobierno.

"Vamos a votar que sí, no lo hemos anunciado hoy pero vamos a votar que sí. El decreto es insuficiente y le falta la otra pata. Además tiene medidas coyunturales que no deberían ser para siempre. No se puede estar permanentemente bonificando las gasolinas sin dar alternativas de transporte público, sin fomentar energías más limpias", ha dicho.

Errejón ha asegurado que "son medidas para salir del paso", pero "les falta una apuesta por el cambio de modelo energético".