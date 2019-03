El Objetivo se cuela en pleno ensayo de la chirirgota del Cascana

La política no pasa desapercibida en las chirigotas del festival de Carnaval de Cádiz y los jóvenes de la chirigota del Cascana se han atrevido a parodiar a los políticos más reconocibles del Parlamento español.

"Hemos tocado el Parlamento político, pero mientras que nadie estornude en la bandera yo creo que no vamos a tener problemas", ha bromeado Juan Manuel, que vestido de verde y rodeado por una bandera española representa encima de un caballo la figura de Santiago Abascal, presidente de Vox. El músico ha asegurado que Vox, a pesar de introducirlo "a última hora", les está "dando la vidilla".

Los miembros de la chirigota han criticado en tono jovial las barreras que la justicia pueda poner al humor. Juan Luis, vestido de Pablo Iglesias ha asegurado que allí "no tenemos problemas porque tenemos al Kichi, somos de izquierdas". "Aquí en el carnaval también ha salpicado un poco lo de los problemas con los límites del humor, pero de momento no hemos tenido nunca problemas" ha zanjado Juan Manuel.

Con un gorro de Guardia Civil y sentado en una silla de ruedas, el joven que se erije como el guardaespaldas de Pablo Echenique, ha reiterado la idea que acababa de remarcar su compañero bromeando con la condición física del secretario de Organización de Podemos: "Yo quiero dar una noticia muy importante: mamá, que he aprobado el físico, soy 'picoletto', igual que papá".

Los miembros de la organización musical han asegurado que cuando no hay rampas en los escenarios se mueven hasta el sitio de Willy, representante de Pablo Echenique: "Las chirigotas somos todos los componentes y en el momento en el que no cante uno, no vamos".

Los gaditanos se han lanzado a cantar parte de la presentación de la chirigota, que entre personajes de derecha y de izquierda enfrentados comienza: "La derecha ya está aquí, ¿cómo nos ha podido sorprender de esta manera?", empieza a cantar el humorista vestido de Pablo Iglesias con ritmo festivo. Con unas gafas y pelo rizado contesta el músico que representa a Kichi: "¡porque mira quién está vigilando Pablo!, ¡el Junqueras!".

Santiago Abascal, Pablo Iglesias, Albert Rivera... nadie se salva del humor más irreverente de las chirigotas de los carnaval de Cádiz