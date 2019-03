¿A qué se dedican nuestros diputados, además de estar en el Congreso?

EL ESPAÑOLISTO NOS LO EXPLICA

Eso de tener varios trabajillos aquí y allá por no llegar a fin de mes no es solo cosa de los españolistos de a pie, también ocurre lo mismo con nuestros representantes. La Ley dice que ser diputado supone dedicación absoluta, pero según los últimos datos de la Comisión del Diputado se han concedido 227 autorizaciones para compatibilizar el escaño.Los que más nos sorprenden son los 34 que tienen actividad o vinculación con una empresa privada. Y es que, tanto quejarnos de nuestros representantes y no nos damos cuenta de que son verdaderos superhéroes.