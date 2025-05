¿Cómo comenzó la colaboración de Richard Gere con Open Arms? La impactante historia del actor en Lampedusa

Richard Gere lleva años colaborando con la ONG española Open Arms. Una relación que comenzó hace ocho años después de que le hablaran de la labor de la organización: "Los conocí en un barco de carga que tenían. La última vez que estuve en el Festival de Cine aquí le hablaron a mi esposa de ellos y ella sabe cuánto deseo ayudar a las personas y especialmente a las organizaciones que tienen dificultades para ayudar a las personas. Fuimos a ver a Óscar y su equipo hace ocho años a Italia".

Al poco de comenzar la colaboración, el actor se encontró con la ley italiana que impedía ayudar a los migrantes que se encontraban en el mar, lo que llevó a Gere a decidir ir en persona a ayudar: "Y nos enteramos de esa ley que convertía en ilegal ayudar a la gente en el Mediterráneo. Así que llamé a Laura, que dirigía la oficina de Open Arms, y me dijo que si venía podía ayudar. Volamos a Lampedusa y comenzamos a comprar comida y conseguimos una lancha que nos llevara al barco principal donde tenían a cientos de migrantes y que estaban en un barco que se hundía".

"Pasamos la noche allí y fuimos a buscar el resto de comida. Pero, en algún momento de la noche, la policía de Lampedusa habló con la persona que nos iba a dejar la lancha y le dijo 'olvídate de todo si lo haces, no volverás a trabajar y seguramente te metamos en la cárcel'. Él me lo contó con lágrimas en los ojos", añade.

Y, pese al contratiempo, finalmente encontraron la ayuda de un capitán de barco para poder ir a rescatar a los migrantes: "Nos esperaban en el barco, pero no podíamos encontrar nada. Vimos unos barcos privados y el capitán de un barco me preguntó si era yo. Me llevó a su camarote, me sacó su teléfono y me enseñó un vídeo mío hablando sobre ser responsable. Fue conmovedor Me dijo 'te ayudaré'. Cogimos toda la comida que teníamos, agua, medicinas... y salimos. Fueron unos 50 kilómetros mar adentro y contactamos con el bote. Era la primera vez que estaba en una lancha de rescate y allí estaban ellos (los migrantes)".