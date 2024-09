Nevenka recuerda con Ana Pastor el lamentable papel del fiscal del caso, García Ancos. "No es la empleada de Hipercor que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos", llegó a decir García Ancos a Nevenka, a la que insistió: "Uno se marcha se tiene dignidad y luego denuncia". Unas indignantes declaraciones que hasta el propio juez tuvo que intervenir y, finalmente, fue apartado del caso.

"Su manera de actuar en el fondo nos ayudó porque ayudó a visibilizar la España en la que vivíamos", destaca Nevenka, que reflexiona sobre "la cantidad de personas de tanta importancia a nivel judicial y social" que estaba "mirando un caso de estas características": "Eso motivó que muchas asociaciones feministas de Valladolid movieron a la sociedad para que finalmente retiraran a este fiscal".

Por otro lado, Nevenka destaca la declaración anterior del juez Antonio César Balmori, quien "escuchó" su "verdad": "Yo sentía que ya había ganado porque me había escuchado y era imposible no creer". Además, Nevenka recuerda en el vídeo que ella "no tenía nada que ganar": "Había perdido todo. Hubiese ganado mucho más si me hubiera decidido quedarme y no denunciar porque me ofrecieron de muchas maneras no irme". "Denunciar era la peor de las opciones personales de interés personal", reconoce.