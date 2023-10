Antonio Maestre cierra el programa especial de El Objetivo sobre la jura de la princesa Leonor de la Constitución con una advertencia a la monarquía. Para el periodista, la Casa Real "no puede intentar aparentar normalidad", ya que se trata de "comportamientos que no le corresponden".

"Esos procesos de apropiación me molestan especialmente, de apropiación de comportamientos que no le corresponden como moderna, joven, normal, natural... No, no lo es", sentencia el periodista.

Maestre considera que si algo tiene de especial la monarquía es su "excepcionalidad" y su "simbolismo": "Es un espejo distorsionado de la vida social normal". El periodista considera que para que una institución así perviva "tiene que ser excepcionalmente rara, extraña y anormal", poniendo de ejemplo a la familia real británica.

"Si quiere equipararse a las familias normales, es probable que no persistan", sentencia en El Objetivo.