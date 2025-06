De los 570.000 euros para Ábalos al 'sueldo' de Koldo: así se repartían el dinero de las mordidas

Santos Cerdán ha sido señalado, a través de un informe de la UCO, como parte de la trama de Koldo García. Según el texto de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el exsecretario de organización del PSOE era el supuesto encargado de gestionar los pagos de las mordidas.

Jokin Castellón señala que, según ese informe de la UCO, "el plan de Koldo y Ábalos era llevarse más de 1.700.000 euros en mordidas con la gestión de Santos Cerdán". "De hecho, se habrían embolsado 620.000 euros", añade el periodista: "550.000 por dos adjudicaciones en Murcia y por una bajera de 70.000 euros para Koldo".

El periodista indica que, según el texto de la Guardia Civil, todavía les faltarían por cobrar 450.000 euros "por tres adjudicaciones más: un carretera en La Rioja, una en Sevilla y una obra de tren en Barcelona". La UCO sospecha que podría haber irregularidades en obras en Asturias, Lugo o Navarra.

Gloria Mena, por su parte, indica que, a pesar del volumen de estas mordidas se quejaban de que no tenían dinero. "Según sus conversaciones, Ábalos no tenían ni un duro, al menos él explica que los había gastado", indica la periodista. En una de las conversaciones, el socialista manifiesta que no tiene "ni un puto duro" y Koldo García "alucina". "Koldo no se lo puede creer pero, Ábalos dice que se ha gastado 470.000 euros en dos años", indica Mena.

En cuanto al reparto, también se conoce gracias a las conversaciones que se han hecho públicas. En una conversación de 2019 entre Koldo y Santos Cerdán, Koldo le pide dinero al socilista ya que le habría dado 60.000 euros a Ábalos. En otra conversación, de 2021, Koldo le cuenta a Santos Cerdán que Ábalos habría recibido, en total, 570.000 euros.

Koldo, además, se habría asignado una especie de sueldo. En el informe de la UCO se expone que "Aldama pagaba a Koldo 10.000 euros mensuales para que le facilitara un poco esa capacidad de influir en otros contratos", indica Gloria. "Esta nómina le permitía pedir favores", añade la periodista, "se lo dio durante 36 meses".

Puedes ver el programa completo en Atresplayer.