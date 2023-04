Danilo (más conocido como 'El Pula') está en plena faena, terminando de arreglar el camión de un cliente en apuros que tiene mucha prisa por regresar a su trabajo. En ese momento, llega una chica hasta el lugar donde se encuentran él y Beltrán, su jefe infiltrado, pidiendo ayuda con su vehículo. Para sorpresa de Beltrán, Danilo abandona a su cliente para ayudar a la joven.

"Siempre, si puedo, echo una mano a todo el mundo. No me cuesta nada". Pero Beltrán no está nada de acuerdo y así lo comenta ante las cámaras del programa. "Tiene que ceñirse a su cliente, porque demorarse tanto en su servicio supone perder tiempo en el siguiente y la empresa pierde dinero". Aunque su cliente se queja amargamente, él se marcha para hinchar la rueda pinchada del coche de la chica.

Por si fuera poco, cuando termina con este favorcillo y regresa a su trabajo, se da cuenta de que ha olvidado algo muy necesario para llevar a cabo su tarea con eficacia: un alargador.