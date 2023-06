Lo primero que debe hacer la jefa infiltrada de Flipajump para que la infiltración se aun éxito es un cambio radical. Para ello, María se pone en manos del equipo del programa para transformar su imagen y convertirse en otra persona, Sofía, para que sus trabajadores no la descubran.

"No parezco yo", afirma la jefa al verse con su nueva imagen. A partir de ese momento la jefa debe concentrarse en la infiltración y, en sintonía con su nueva identidad, debe alojarse en un hostal carente de lujos: "Me siento desubicada porque no estoy acostumbrada a estar en un sitio así".

Puedes ver su radical cambio de imagen y su reacción la verse en el espejo en el vídeo principal de esta noticia.