Alicia Coronel deja atrás su falsa identidad de 'Paca', la aprendiz, y se dispone a desvelar ante sus empleados quién es en realidad: la CEO de Alvato Luxury. La jefa infiltrada se muestra dura y contundente con Antón, uno de los franquiciados más veteranos de la casa.

"Nada más llegar me has puesto a limpiar llantas sin explicarme cómo hacerlo", le echa en cara. "Cuando dejas sola a una aprendiz, pones en riesgo los servicios que brindamos", explica. "En una de esas ocasiones que me has dejado sola se me ha escapado un poco de espuma dentro del coche", rememora. "Ese momento se podría haber evitado si me hubieras explicado debidamente cómo hacerlo (...) ¿Te das cuenta de que eso es una irresponsabilidad por tu parte?", le pregunta a su empleado, que responde reconociendo que "esas cosas no deberían ocurrir". Eso sí, no se considera una persona irresponsable.

La primera entrega del coche que presenció la jefa infiltrada fue bastante desastrosa. "Salió tarde y mal", comenta. Además, recalca que la supervisora le señaló en este día algunos fallos bastante graves. "¿Es para ti esto brindar un servicio de lujo?".

Antón se defiende de las acusaciones de su jefa. "Soy una persona que sigue siempre, o por lo menos lo intenta, seguir la metodología. No se me puede machacar ahora por unos errores que todo el mundo puede cometer", argumenta.