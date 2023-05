"Producto y trapo (...) , pulverizas, limpias y a la siguiente llanta", le indica Antón a 'Paca', su falsa 'aprendiz', sin saber que en realidad se trata de su jefa infiltrada. "¿Las cuatro llantas las tengo que lavar yo? ¿Tú no vas a limpiar ninguna?", se queja ella. "Claro, tú eres la aprendiz", responde.

Cuando 'Paca' no le escucha se muestra aún más inflexible. "No habré limpiado yo llantas en mi vida para que venga a quejarse el primer día", comenta ante las cámaras de El Jefe Infiltrado. "Aquí mando yo porque puedo y porque quiero, solo faltaría", dice con orgullo.

Antón es un profesor inflexible que no deja pasar una. "Ya era hora", le echa en cara cuando 'Paca' le avisa de que ya ha terminado. "Un poco más y echamos el día aquí para cuatro llantas", critica. "Bien, bien, no están. ¿Le has dado con el pincelito?", le pregunta, nombrando por primera vez esta herramienta. Después, le confía a ella el resto del lavado.

"Un buen formador no es el que le deja el trabajo duro al aprendiz; es el que trabaja duro con él", reflexiona Alicia Coronel bajo su falsa identidad en su entrevista personal. "Me ha dejado con todo el trabajo sucio y se ha ido a la oficinita".