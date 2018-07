Paco: “No voy a desaprovechar esta oportunidad”

El director de operaciones del Grupo Amygo habla con Paco y le entrega el manual del trabajador, un folleto que no sabe ni para qué sirve. “Este manual no lo has leído en tu vida. Viene reflejado todo el proceso y todo el protocolo para una mudanza”, le comenta el jefe infiltrado. También le recuerda que le dejó sólo en el trabajo para irse a fumar. Sin embargo reconoce que aguantó muy bien a la clienta y por ello la empresa corre con los gastos para que se pueda sacar el carnet de camiones rígidos para que pueda llegar a duplicar los ingresos.

