"A ver Noelia, es increíble cómo tienes la vitrina de helados, colocas el expositor a tu forma", critica el jefe infiltrado de L'Antiga valenciana al destapar su verdadera identidad a su dependienta. "Me parece una barbaridad lo del tema de los colores, haces muchas cosas a tu forma", insiste el jefe a Noelia, a la que recuerda que las heladerías de la franquicia deben ofrecer el mismo producto.

"Piensas que puedes hacer todo a tu forma, pero una producto que se pide en un sitio se debe hacer igual que en el resto, no puedes interpretar la carta", critica el jefe infiltrado a Noelia, que se defiende: "¿Tú has hecho alguna vez un carajillo?". "No, pero he hecho la carta", responde rotundo el jefe a Noelia, que continúa con la discusión: "¿Tú sabes cómo son los carajillos de la zona? ¿o el gusto de cada cliente?".

"No tienes que decidir qué lleva, lo pone en la carta", insiste el jefe a Noelia, que sigue discutiendo y afirma que no hay ninguna carta que determine qué lleva el carajillo: "¿Dónde está la carta de los carajillos?, solo tengo una carta donde salen los cafés especiales.

"Pues habrá que hacerla", responde el jefe, a lo que Noelia afirma rotunda: "Pues hazla". "Solicítala", responde el jefe a Noelia, que, indignada, le contesta: "¿Yo por qué tengo que solicitarla?, si quieres que ofrezca un producto, mándame el material que necesito". Puedes ver el tenso momento en el vídeo principal de esta noticia.